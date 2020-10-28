داخلية فرنسا: إمام مسجد باريس الكبير يردد نشيدنا الوطنى بصلاة الجمعة المقبل

قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درمانين فى كلمة له لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية، انه خلال خطبة صلاة الجمعة القادمة، سيقوم الإمام فى مسجد باريس الكبير بقراءة نشيد من أجل الجمهورية، وهى خطوة رمزية قوية.

وأكدت محكمة مونتروى الإدارية أمس الثلاثاء الإغلاق الإدارى لمسجد بانتين، وكانت الهيئات الإدارية لهذا المسجد قد نقلت الفيديو الذى يستهدف صموئيل باتي.

دعا محمد الموسوى رئيس المجلس الإسلامى فى فرنسا، اليوم، الثلاثاء، المسلمين إلى "تجاهل الرسوم الكاريكاتيرية عن النبى محمد"، فى خضم تصاعد حدة التوتر بين فرنسا وعدة دول إسلامية بسبب دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عن هذه الرسوم.

وقال الموسوى: "ينبغى على المسلمين فى فرنسا تجاهل هذه الرسوم تماما، أسوة بالنبى الذى لم يستجب أبدا للاستفزازات، هذا هو ما يجدر بالمسلمين فى فرنسا فعله"، خلال تصريحات أوردتها إذاعة (آر إم سي) المحلية.