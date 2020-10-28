دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الا_حبيب_الله دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريفه.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#ماكرون_خنزير_فرنسامن إدلب إلى كلب باريس الا حبيب الله" و "بأمى وأمى أنت يا رسول الله #إلا_حبيب_الله #إلا_رسول_الله".
وقال أخرون "ثم قال في خطبة الوداع:
"وإني مُباهٍ بكم الأُمم يوم القيامة."صلّوا عليه ﷺ صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا#إلا_رسول_الله_بأبي_أنت_وأمي #الا_حبيب_الله" و" يكفيك عِزّا وفخَرا حبُّ النبي المختار فمحمدٍ خير الوري صلّوا علي كامل الأنوار#الا_حبيب_الله ".
واضاف اخرون "#إلا_رسول_الله_يافرنسا
#مقاطعة_منتجات_فرنسا.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين #الا_حبيب_الله" و" حرب صليبية على الإسلام وأهله
فيا أيها المسلمون إن لم تنصروا دينكم ونبيكم فلا خير فيكم ...
#الا_حبيب_الله#فرنسا_تسيء_لنبي_الأمة #مقاطعة_البضائع_الفرنسية ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحتفالا بذكرى مولد أعظم الخلق.. هاشتاج #الا_حبيب_الله يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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