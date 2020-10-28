إحتفالا بذكرى مولد أعظم الخلق.. هاشتاج #الا_حبيب_الله يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الا_حبيب_الله دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريفه.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#ماكرون_خنزير_فرنسامن إدلب إلى كلب باريس الا حبيب الله" و "‏بأمى وأمى أنت يا رسول الله ‎#إلا_حبيب_الله ‎#إلا_رسول_الله".

وقال أخرون "‏ثم قال في خطبة الوداع:

"وإني مُباهٍ بكم الأُمم يوم القيامة."صلّوا عليه ﷺ صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا‎#إلا_رسول_الله_بأبي_أنت_وأمي ‎#الا_حبيب_الله" و" ‏يكفيك عِزّا وفخَرا حبُّ النبي المختار فمحمدٍ خير الوري صلّوا علي كامل الأنوار‎#الا_حبيب_الله ".

واضاف اخرون "‏‎#إلا_رسول_الله_يافرنسا

‎#مقاطعة_منتجات_فرنسا.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين ‎#الا_حبيب_الله" و" ‏حرب صليبية على الإسلام وأهله

فيا أيها المسلمون إن لم تنصروا دينكم ونبيكم فلا خير فيكم ...

‎#الا_حبيب_الله‎#فرنسا_تسيء_لنبي_الأمة ‎#مقاطعة_البضائع_الفرنسية ".

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