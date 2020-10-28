قرينة الرئيس: ذكري المولد النبوى الشريف مناسبة جليلة للتأمل والسكينة

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اننا نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس السيسي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان. كل عام وأنتم بخير

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