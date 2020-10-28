البرماوي: عدد مستخدمي الإنترنت في مصر مابين 45 و55 مليون شخص

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، صحفي متخصص فى الإعلام الرقمي ، ورقة عمل حول تجارب دولية فى عمل الشبكات الاجتماعية ومواجهة مخاطر انفلاتها.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة المجاس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية الهدّامة".

وقال البرماوي، إن البيانان الشخصية الرقمية تمثل محور عمل الشبكات الاجتماعية، ومنها يأتي من أبرز نماذجها الربحية، والتى تدر دخل بعشرات المليارات من الدولارات بصورة سنوية، مضيفا أنه لم يكن هناك استغرابا بأن توصف البيانات الشخصية الرقمية بأنها البترول الجديد للعالم، لأنها تمثل ركيزة هامة فى بنية اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى ان عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ما بين ٤٥ مليون و٥٥ مليون مستخدم، وهذا قبل عام كورونا، فمصر تعد ضمن أكبر ٢٠ دولة فى العالم من حيث عدد مستخدمي الانترنت، مضيفا ان المصريون على الشبكات الاجتماعية يصل عددم الي ما يقرب من ٤٠ مليَن مستخدم ويتربع فيسبوك على الحصة. الاكبر من اهتمام المصريين خاصة فز الفئة العمرية فوق ٢٤ سنة.