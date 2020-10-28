استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، صحفي متخصص فى الإعلام الرقمي ، ورقة عمل حول تجارب دولية فى عمل الشبكات الاجتماعية ومواجهة مخاطر انفلاتها.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة المجاس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية الهدّامة".
وقال البرماوي، إن البيانان الشخصية الرقمية تمثل محور عمل الشبكات الاجتماعية، ومنها يأتي من أبرز نماذجها الربحية، والتى تدر دخل بعشرات المليارات من الدولارات بصورة سنوية، مضيفا أنه لم يكن هناك استغرابا بأن توصف البيانات الشخصية الرقمية بأنها البترول الجديد للعالم، لأنها تمثل ركيزة هامة فى بنية اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى ان عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ما بين ٤٥ مليون و٥٥ مليون مستخدم، وهذا قبل عام كورونا، فمصر تعد ضمن أكبر ٢٠ دولة فى العالم من حيث عدد مستخدمي الانترنت، مضيفا ان المصريون على الشبكات الاجتماعية يصل عددم الي ما يقرب من ٤٠ مليَن مستخدم ويتربع فيسبوك على الحصة. الاكبر من اهتمام المصريين خاصة فز الفئة العمرية فوق ٢٤ سنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرماوي: عدد مستخدمي الإنترنت في مصر مابين 45 و55 مليون شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.