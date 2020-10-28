فتاة تتقلد منصب وزيرة الهجرة لمدة يوم واحد.. ماذا فعلت؟

تقلدت الفتاة "آلاء" الطالبة في المرحلة الجامعية، منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة واستمرارًا للتقليد الذي بدأ في عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهن لمدة يوم واحد.

ومن جانبها، حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، على استقبال "آلاء" وتبادلت معها الأدوار، واطلعت على الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، وكيفية الإعداد للبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة والتواصل مع المصريين بالخارج.

وأجابت السفيرة نبيلة مكرم على كافة الاستفسارات التي وجهتها "آلاء" بشأن إظهار دور الوزارة واستراتيجيتها في رعاية المصريين بالخارج وكيفية التواصل معهم وسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وبرامج الشباب المصري بالخارج من أبناء الجيلين الثاني الثالث من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عدة نصائح للفتاة "آلاء"، قائلة: "لابد أن يكون لديك ثقة بالنفس لأنها أحد المفاتيح الهامة للوصول إلى الأهداف، وإن لم تصلي فيكفي شرف المحاولة وأن تقومي بواجبك تجاه المجتمع الذي تعيشين به. نحن نعيش في أزهى عصور المرأة فهناك 8 وزيرات في الحكومة و90 نائبة برلمانية، وهناك العديد المناصب الهامة لتي تشغلها المرأة، ونصيحتي الهامة هي عدم اليأس لأن الطريق ليس مفروشًا بالورود، فهناك تحديات ولكن الثقة بالنفس ستجعلك قادرة على تخطي هذه التحديات، فضلًا عن السعي والعمل الدؤوب".

ومن جانبها، أبدت الفتاة "آلاء" سعادتها بما لمسته في وزارة الهجرة، والمجهودات التي تنفذها الوزارة ورعايتها لمصالح المصريين بالخارج، والعمل على توفير الخدمات لهم والعمل على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتهدف مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" إلى تقديم الدعم للفتيات ومساندتهن، من أجل تمكينهن للقيام بأدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على واقع حياتهن أو يمكن أن تلهم خططهن المستقبلية.

ويأتي تنفيذ مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" للعام الثالث على التوالي من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" وسفارة كندا بالقاهرة، ومن خلال المبادرة تقلدت 27 فتاة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة منصب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء لمدة يوم كامل، في رسالة من كافة الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات في المساواة والحرية والأمان وتولي القيادة. الفتاة "آلاء" الطالبة في المرحلة الجامعية، منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة واستمرارًا للتقليد الذي بدأ في عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهن لمدة يوم واحد.

ومن جانبها، حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، على استقبال "آلاء" وتبادلت معها الأدوار، واطلعت على الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، وكيفية الإعداد للبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة والتواصل مع المصريين بالخارج.

وأجابت السفيرة نبيلة مكرم على كافة الاستفسارات التي وجهتها "آلاء" بشأن إظهار دور الوزارة واستراتيجيتها في رعاية المصريين بالخارج وكيفية التواصل معهم وسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وبرامج الشباب المصري بالخارج من أبناء الجيلين الثاني الثالث من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عدة نصائح للفتاة "آلاء"، قائلة: "لابد أن يكون لديك ثقة بالنفس لأنها أحد المفاتيح الهامة للوصول إلى الأهداف، وإن لم تصلي فيكفي شرف المحاولة وأن تقومي بواجبك تجاه المجتمع الذي تعيشين به. نحن نعيش في أزهى عصور المرأة فهناك 8 وزيرات في الحكومة و90 نائبة برلمانية، وهناك العديد المناصب الهامة لتي تشغلها المرأة، ونصيحتي الهامة هي عدم اليأس لأن الطريق ليس مفروشًا بالورود، فهناك تحديات ولكن الثقة بالنفس ستجعلك قادرة على تخطي هذه التحديات، فضلًا عن السعي والعمل الدؤوب".

ومن جانبها، أبدت الفتاة "آلاء" سعادتها بما لمسته في وزارة الهجرة، والمجهودات التي تنفذها الوزارة ورعايتها لمصالح المصريين بالخارج، والعمل على توفير الخدمات لهم والعمل على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتهدف مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" إلى تقديم الدعم للفتيات ومساندتهن، من أجل تمكينهن للقيام بأدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على واقع حياتهن أو يمكن أن تلهم خططهن المستقبلية.

ويأتي تنفيذ مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" للعام الثالث على التوالي من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" وسفارة كندا بالقاهرة، ومن خلال المبادرة تقلدت 27 فتاة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة منصب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء لمدة يوم كامل، في رسالة من كافة الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات في المساواة والحرية والأمان وتولي القيادة.