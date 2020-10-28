إيهاب عبدالعال: لا ضوابط عمرة بدون نظيرتها السعودية.. وخطاب التضامن سيزيد من أعباء المواطن

قال إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن ضوابط تنظيم العمرة لا تصدر بشكل نهائي من الجانب المصري بدون صدور الضوابط السعودية، مؤكدا أن القرار يرجع للدولة المستقبلة وبالتالي ضوابطها يجب ان تكون متوافقة مع الضوابط المصرية.

وأكد ايهاب عبدالعال فى تصريح لـ"دوت الخليج"، أن النقاشات التى تتم في الفترة الراهنة، من جانب الشركات السياحية، ليس لها أي جدوي مرجعا ذلك لان الضوابط بالاساس سعودية، ولا يمكن مطالبة السعودية باستثناء وتغيير الضوابط المقرر وضعها لتتناسب مع مصر فقط، وذلك نتيجة الظرف الراهن المتعلق بفيروس كورونا والضوابط المشددة الموضوعة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار عضو الجمعية العمومية إلى أننا نرفض شكلا وموضوعا ما يتم مناقشته بشأن تحمل الشركات السياحية خطاب ضمان ، لان ما نمر به موسم استثنائى بالاضافة الى معاناة الشركات المادية، متسائلا كيف نجبرها على اصدار خطاب ضمان ، لافتا ان التوقيت غير ملائم نهائيا.

ورفض فكرة تحميل الشركات السياحية خطاب ضمان فى ظل ما نعانية من اعباء هذا الموسم، واصفا الموسم بأنه استثنائى ، خاصة انه سيتم خلاله تنفيذ عدد محدد من التاشيرات ، لافتا إلى أنه حال فرض خطاب الضمان سيوجد سياسة احتكارية ، متسائلا ماذا عن باقي الشركات التى تعانى.

وابدى رفضة لتحمل الشركات السياحية خطاب الضمان ، متسائلا من سيدفع اصدار خطاب الضمان؟ سيتحمله المواطن المصري فى حالة فرضة ، وهنا نفرض عبء اضافي على المواطن ، على برنامج رحلات العمرة .