علم الدين: التأثير والإقناع عنصران مهمان فى دعم الأمن القومى

قال الدكتور محمود علم الدين استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الأمن القومي هو مفهوم شامل للعناصر التي تشكل الاحتياجات الضرورية للوطن، متضمنة الحماية الذاتية واستقلال الكيان الوطني، وحماية وسلامة أراضيه، ورفاهية شعبه الاقتصادية ، وبناء دولة المؤسسات بطريقة عصرية ترتكز وتتحدد على أساس القوة المتاحة وقدراتها القومية والتهديدات الخارجية والتحديات المحلية، وطبيعة النظام الدولي المعاصر وهو تصور استراتيجي نابع من متطلبات حماية المصالح الحيوية الأساسية لأية أمة ومستمد من تاريخها وما أفرزته معطيات موقعها الجغرافي ومورثها التاريخي والاجتماعي للمحافظة على الوجود الحي لها.

و أضاف محمود علم الدين ، خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، أنه فى ضوء المفهوم الشامل للأمن القومى ، فإنه يعني تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالإستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج، بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم.

وأشار محمود علم الدين، الى أن شمولية الأمن –وفقا لرؤية اللواء دكتور زكريا حسين- تعني أن له أبعادًا متعددة، من بينها البُعْد السياسي ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة، و البُعْد الاقتصادي الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له، و البُعد الاجتماعي الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء، والبُعْد المعنوي أو الأيديولوجي الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم، و البُعْد البيئي الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظًا على الأمن.

وتابع محمود علم الدين :"مفهوم الامن القومي والمصالح القومية مفهومان متداخلان، فالمصالح القومية كل ما يمثله الكيان الذاتي وهي لا تقتصر على هدف واحد، بل ذات أهداف "عقائدية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، سيكولوجية، وغيرها" والتي لا تتوانى الدول في دخول حرب من اجل تحقيق تلك الأهداف، وتتضمن المصالح القومية الأهداف التالية حماية السيادة الوطنية وتنمية مقدرات الدولة في كافة المجالات و زيادة مستوى ثراء الدولة الاقتصادي والدفاع عن أيديولوجية النظام السياسي و صيانة الثقافة الوطنية وحمايتها من الأخطار الخارجية، مؤكدا أن الاعلام بوسائله المختلفة أداة من أدوات التأثير والاقناع النفسى التى تستهدف احداث تغيير فى معارف وأفكار واتجاهات وسلوك الآخرين بدون استعمال القوة.

وأشار الى أن التأثير والاقناع عنصران مهمان فى دعم الأمن القومى ،يرتبطان بالبعد المعنوى والايديولوجى الثقافى وكذلك النفسى فى الامن القومى بحكم توجههما الى عنصر حاسم ومؤثر هو الرأى العام وأن أخطر أدوات الاقناع والتأثير فى عالم اليوم هى وسائل الاعلام وذلك من خلال قدرتها على احداث مجموعة التأثيرات المعرفية والنفسية التى تقود الى التأثيرات الوجدانية التى تحفز الانسان او المواطن وهو هنا جمهور وسائل الاعلام الى سلوك معين.