إنتصار السيسي تهنئ المسلمين بالمولد النبوي: مناسبة جليلة للتأمل والسكينة

وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة إنتصار السيسي عبر الفيس بوك قائلة : " نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان. كل عام وأنتم بخير.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن بداية شهر ربيع الأول هى يوم 18 أكتوبر وفق الرؤية الشرعية التي أكدتها الحسابات الفلكية، وعليه يصبح يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق يوم 12 ربيع الأول عام 1442هجرية، هو يوم المولد النبوي الشريف والاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكدت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية أن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هي من أفضل الأعمال لأنها تُعبر عن الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محبة النبي وآله هي أصل من أصول الإيمان، وأن الاحتفال بمولد النبي محمد أمر مقطوع بمشروعيته، ودرج السلف الصالح على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بإحياء ليلة المولد وإطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف يأتي تعبيرًا عن الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن الاطلاع عن نص الفتوى كاملة عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

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