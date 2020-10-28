نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن خطوات الاستعلام عن المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على أن برنامج تكافل وكرامة زاد في الفترة الأخيرة بنسبة 320٪ من إجمالي 3.4 مليون جنية مصري إلى 19 مليار جنية مصري، حيث يتم الدعم 2.4 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة العديدة، أيضا الطفولة المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك أن يوجد علاقة شديدة للغاية بين التأخير في التعليم أو عدم الالتحاق بالتعليم والفقر للطبقات، ولكن يوجد عدة توصيات كبيرة لدعم ما يقارب من 2 مليون طالب وطالبة .

ومن الجدير بالذكر أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك ما يقارب 1505 إلى 16 مليون مصري اسمه مقيد بالتأمينات الاجتماعية، أيضا 10.4 مليون مستفيد ومستفيدة من المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين، ولذلك لا يمكن تسجيل البيانات الخاصة بهم يدوية على الإطلاق لأن هذه المنظومة المعلوماتية، والبيانات كبيرة للغاية ولا يمكن ان تكون يدوية على الإطلاق ولا يليق ذلك بالتوجه الذى تقوده الدولة.

وأشار إلى أن التحول الرقمى والحوكمة لضبط سرعة الخدمة، والتأكد من أن لا يمكن لأحد إتخاذ خدمة مواطن أخر لا يستحقها، ولذلك في الفترة الحالية تم البدء في التطوير، ولذلك أكدت الوزارة على أن سوف يتم تقديم خدمات التأمينات الإجتماعية بشكل رقمي في الفترة القادمة.

وفى الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات من المواطنين الهامة خاصة بشأن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة، ولذلك يمكن الاستعلام عن هذا من خلال الرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ويستفاد الكثير من المواطنين من معاش تكافل وكرامة، وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) زادت الأعداد وصل حوالي 3.6 مليون أسرة خلال تنقية برنامج تكافل وكرامة وهذا برنامج لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض (دعم نقدي) يقدم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن المستفيدين من الضمان الاجتماعي :