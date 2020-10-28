بتكلفة 272 مليون جنيه.. إنشاء مجمع صناعى على مساحة 19 فدانا بالمنيا

قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت المجمع الصناعى بالمنطقة الصناعية فى المطاهرة، على مساحة 19 فدانا، بتكلفة 272 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بعدد من المحافظات.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأربعاء، أوضح المحافظ أن مساحة الوحدات الصغيرة تبلغ 432 مترا، والوحدات الكبيرة 790 مترا وعددها 9 وحدات، وتلك الوحدات تم طرحها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "مصنعك جاهز" بنظام التأجير أو التمليك.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمؤتمر المنيا التعريفى للترويج والتسويق لمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، تحت شعار "مصنعك جاهز"، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ، ومروان محمد، مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد حسان، متدرب البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وممثلى البنك الأهلى وبنك التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة ورجال الأعمال والمسثمرين وعدد من المتقدمين للحصول على وحدات صناعية.

وأكد المحافظ أن المؤتمر يأتى فى إطار إصرار وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وصغار المستثمرين، ودعمها المستمر لهم والحرص على خلق فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة المنيا.

تابع: "المحافظة عملت على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضرورة تقديم كل التسهيلات للسادة صغار المستثمرين والشباب، وتذليل الصعوبات التى تواجههم , وحرصا على زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة وايجاد فرص عمل لائقة لهم تساهم فى زيادة مستوى دخولهم إيمانا بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى العمود الفقرى فى التنمية المستدامة والاقتصاد المصرى".

وتضمن اللقاء الترويجى للمجمع الصناعى جلسة حوارية مع نموذجين للشباب ممن تقدموا للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالمجمع الصناعى وكذلك أحد النماذج الشبابية الناجحة والذى حصل على تمويل من جهاز المشروعات، حيث دعا الشباب الى الدخول الى مجال العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.

وسلم المحافظ خلال اللقاء أحد الشباب الراغبين فى الحصول على وحدة بالمجمع الصناعى كراسة الشروط الخاصة بها.