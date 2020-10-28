يوم الفتاة العالمى.. طالبة تتقلد منصب وزيرة الهجرة لـ 24 ساعة

قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، اليوم الأربعاء، إن طالبة فى المرحلة الجامعية تقلدت منصب وزيرة الهجرة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، واستمرارًا للتقليد الذى بدأ فى عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولى مناصبهن لمدة يوم واحد.





ووفق بيان، حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، على استقبال الفتاة "آلاء" وتبادلت معها الأدوار، واطلعت على الملفات التى تعمل عليها وزارة الهجرة، وكيفية الإعداد للبرامج والمبادرات التى تنفذها الوزارة والتواصل مع المصريين بالخارج.

وأجابت مكرم، على الاستفسارات التى وجهتها "آلاء" بشأن إظهار دور الوزارة واستراتيجيتها فى رعاية المصريين بالخارج، وكيفية التواصل معهم وسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وبرامج الشباب المصرى بالخارج من أبناء الجيلين الثانى الثالث من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ووجهت مكرم عدة نصائح للفتاة "آلاء"، قائلة: "لابد أن يكون لديك ثقة بالنفس لأنها أحد المفاتيح المهمة للوصول إلى الأهداف، وإن لم تصل فيكفى شرف المحاولة وأن تقومى بواجبك تجاه المجتمع الذى تعيشين به، ونعيش فى أزهى عصور المرأة فهناك 8 وزيرات فى الحكومة و90 نائبة برلمانية، وهناك العديد المناصب الهامة لتى تشغلها المرأة، ونصيحتى المهمة هى عدم اليأس لأن الطريق ليس مفروشًا بالورود، فهناك تحديات ولكن الثقة بالنفس ستجعلك قادرة على تخطى هذه التحديات، فضلًا عن السعى والعمل الدؤوب".

وأبدت الفتاة "آلاء" سعادتها بما لمسته فى وزارة الهجرة، والمجهودات التى تنفذها الوزارة ورعايتها لمصالح المصريين بالخارج، والعمل على توفير الخدمات لهم والعمل على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتهدف مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" إلى تقديم الدعم للفتيات ومساندتهن، من أجل تمكينهن للقيام بأدوار قيادية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على واقع حياتهن أو يمكن أن تلهم خططهن المستقبلية.

يأتى تنفيذ مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" للعام الثالث على التوالى من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" وسفارة كندا بالقاهرة، ومن خلال المبادرة تقلدت 27 فتاة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة منصب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء لمدة يوم كامل، فى رسالة من الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات فى المساواة والحرية والأمان وتولى القيادة.