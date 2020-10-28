الجامعة العربية: المرحلة الأولى من انتخابات النواب تميزت بالسلاسة والانتظام

التقى السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية، مع السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، فى إطار مهمة بعثة الجامعة العربية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020.





واستعرض نائب الوزير، خلال اللقاء، الترتيبات التنظيمية والإجرائية المتخذة من طرف وزارة الخارجية بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير إدلاء المواطنين بالخارج بأصواتهم بالحدث الوطنى فى أحسن الظروف وفق الجدول الزمنى المحدد لهذا الغرض.

وأضاف بيان صادر عن للجامعة العربية تأكيد السفير لوزا أن هذه الانتخابات بالنظر لتحديات الوضع الصحى المرتبط بجائحة كورونا، وما تفرضه من قيود وإجراءات احترازية تجرى عن طريق البريد السريع بإشراف السفارات والمراكز القنصلية بالخارج، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تميزت بالسلاسة والانتظام وإقبال متزايد على المشاركة فى العملية الانتخابية فى مناخ من الشفافية والمصداقية.

كما أطلع رئيس البعثة على الاستعدادات الجارية لاستكمال المسلسل الانتخابى معانطلاق المرحلة الثانية من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، والتى ستشمل 13 محافظة بجمهورية مصر العربية، معتبرًا أن تخصيص مقاعد للمواطنين المصريين بالخارج طبقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكرس عمق روابط انتمائهم، ويترجم اهتماماتهم بقضاياهم الوطنية فى تماثل مع توجهات الدولة وحرصها على تمثيل كل فئات المجتمع فى هذه المؤسسة الدستورية ذات الصلاحيات الأساسية على المستويين التشريعى والرقابى.

من جهته، أشاد السفير خطابى بالدورالفاعل لوزارة الخارجية وبعثاتها عبر العالم من خلال ما تبذله من جهود متواصلة وترتيبات محكمة، وفق الأنظمة القانونية المعمول بها فى مجال الممارسة الانتخابية، مؤكدًا أهمية تمثيل هذا المكونالوطنى فى البنيان الدستورى بما من شأنه تعزيز وتوسيع قاعدة التمثيل الديموقراطى وفسح المجال أمام إشراك حقيقى لكافة الشرائح المجتمعية فى تدبير الشأن العام، بمن فيها المواطنين المصريين بالخارج.