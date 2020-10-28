رئيس البرلمان العربى: مستمرون فى العمل من أجل قضايا الأمة بكل إخلاص

ووفق بيان رسمى، أضاف أن البرلمان العربى يحرص أيضا على دعم الحلولِ السياسية لإنهاء النزاعات والخلافات الداخلية التى تعانى منها بعض الدول العربية، وقال أنه سيعمل أيضاً فى الجانب الاقتصادى والإنسانى والاجتماعى تحقيقا لتطلعات الشعب العربى فى العيش الكريم.
جاء ذلك فى جلسة البرلمان العربى الإجرائية التى جرت اليوم الاربعاء فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية وفاز فيها عادل عبدالرحمن العسومى برئاسة البرلمان العربى بالتزكية لمدة عامين.
وتقدم رئيس البرلمان العربى بجزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان لأعضاء البرلمان العربى على ثقتهم الغالية وانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربى، صوت وضمير الأمة العربية والمعبر عن آمال وطموحات الشعب العربى الكريم، وتعهد بالاستمرار معا لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربى فى منظومة العمل العربى المشترك، وتفعيل دوره عربيا وإقليميا ودوليا، والبناء على ما أنجزه فى الفترة الماضية، واعتماد آليات عمل جديدة تمكّنه من القيام بادوار فاعلة استناداً لنظامه الأساس لمواكبة كل الأحداث على الساحة العربية.
وأكد عادل العسومى لأعضاء البرلمان العربى أنه فى بداية مرحلة جديدة للبرلمان العربى، مضيفا: "نسهم جميعاً فى تقييم الفصلين التشريعين الأول والثانى، ونضع خطة عمل استراتيجية لدورنا فى الفصل التشريعى الثالث، أمامنا تحديات جسام، وعمل شاق، وأننى على ثقة بأننا قادرين بجهودكم المخلصة على تجاوز كل التحديات".
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