فريق التدخل السريع بوزارة التضامن يتوجه لإنقاذ سيدتين تعانيان من اضطرابات نفسية

توجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى منطقتى الدقى والعجوزة، بناءً على البلاغات الواردة للفريق على الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩ والذى يفيد بتواجد سيدتين تعانيان من اضطرابات نفسية، الأولى بحى العجوزة والثانية بحى الدقى بالجيزة، وتقومان بإيذاء المارة وتعرقلان الحركة المرورية بالشوارع، لإجراء دراسة حالة لهما.

وتبين لفريق التدخل السريع أن السيدة الأولى تبلغ من العمر ٣٥ عاما وتقيم بالشارع منذ شهر ولديها بطاقة رقم قومى، وهى من مواليد محافظة القاهرة حى السلام، والسيدة الثانية تبلغ من العمر ٥٥ عاما وليس معها أى أوراق تثبت شخصيتها وتقيم على أحد أرصفة شارع جامعة الدول العربية منذ أسبوعين.

ونسق الفريق مع مأمورى أقسام شرطة الدقى والعجوزة بالجيزة لمرافقة الفريق أثناء تعامله مع الحالات.

كما نسق الفريق مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخطار مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية لاستقبال السيدتين لتلقى الرعاية الطبية، وتم نقلهما بسيارات إسعاف، حيث خضعتا لفحص طبى ونفسى شامل، وتم حجزهما بالمستشفى.