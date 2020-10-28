رئيس جامعة أسوان يشارك فى ماراثون الرياضة أمن قومى

شارك الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، فى ماراثون سباق الدراجات الذى نظمته كلية التربية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.





ونظمت الجامعة الماراثون تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور صبحى محمد حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير الاتحاد. وأكد غلاب، فى تصريحات صحفية، أن الماراثون يقام تحت شعار "الرياضة أمن قومى"، ويأتى فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالرياضة واللياقه البدنية لطلاب الجامعات، والعمل على تفعيل الأنشطة الطلابية من خلال خطة الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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