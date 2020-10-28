لديهما اضطرابات نفسية.. التدخل السريع ينقذ سيدتين بلا مأوى

جاء ذلك بناء على البلاغات الواردة للفريق على الخط الساخن للوزارة 16439 حول تواجد سيدتين يعانين من اضطرابات نفسية، الأولى بحى العجوزة والثانية بحى الدقى بالجيزة، إذ يؤذيان المارة ويعرقلان الحركة المرورية بالشوارع.

وتوجه فريق التدخل السريع لأماكن تواجد السيدتين وأجرى دراسة حالة لهن، وتبين أن السيدة الأولى تبلغ من العمر 35 عاما وتقيم بالشارع منذ شهر ولديها بطاقة رقم قومى وهى من مواليد محافظة القاهرة حى السلام، والسيدة الثانية تبلغ من العمر 55 عاما وليس معها أى أوراق تثبت شخصيتها وتقيم على إحدى أرصفة شارع جامعة الدول العربية منذ أسبوعين.

ونسق فريق التدخل السريع مع مأمورى أقسام شرطة الدقى والعجوزة بالجيزة لمرافقة الفريق خلال تعامله مع الحالات.

كما نسق الفريق مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخطار مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية لاستقبال السيدتين لتلقى الرعاية الطبية، وتم نقلهن بسيارات إسعاف إذ خضعا لفحص طبى ونفسى شامل وتم حجزهن بالمستشفى.