السيسى يهنئ نظيره التشيكى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لبلاده

وفى سياق منفصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام

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