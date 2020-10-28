محافظ الفيوم: التعليم أحد أهم محاور التنمية ومن أولويات الدولة

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، إن التعليم أحد أهم محاور التنمية، ومن الأمور التى تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، خدمة للمجتمع ورفعاً للمستوى العلمى لأبناءه، مشدداً على ضرورة المحافظة على أعمال التطوير لخدمة التلاميذ من أجل تخريج أجيال متتابعة من المتعلمين.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الفيوم مدرسة عزبة أبو سعاد الإعدادية التابعة لقرية منشاة سنورس بعد تطويرها، بالشراكة بين البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير، إضافة لتسليم 50 عقداً لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، والدكتور على فتحى عبدالرحيم، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيمان زكى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وزار محافظ الفيوم عدداً من الفصول الدراسية، ومعملى العلوم والحاسب الآلى، ومكتبة المدرسة، ومعرض المشغولات اليدوية، وناقش التلاميذ حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الحاسب الألى فى العملية التعليمية، لافتاً إلى أهمية استغلال أعمال التطوير بالمدرسة التى وفرت البيئة المناسبة، للارتقاء بالمستوى الدراسى للتلاميذ، كما شهد المحافظ عرضاً فنياً تضمن العديد من الفقرات لتلاميذ المدرسة.

وأشاد المحافظ بالتعاون والشراكة المثمرة بين البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير، لجهودهما المتميزة فى المجالين الخدمى والتنموى، لافتاً إلى أن ما تحقق بالدولة المصرية خلال الستة أعوام الماضية يعد إنجازاً حقيقياً على أرض الواقع.

كما قدم التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً رفض أى لون من ألوان الإساءة والتنمر بالنبى الكريم، فضلاً عن الإساءة لأى شخص كائن من كان.

أضاف: "يوجد مليار ونصف مسلم حول العالم أصابهم الأذى من تلك الإساءة لرسولهم الكريم صلوات الله وتسليماته عليه، مشددا على المثابرة فى طلب العلم لكونه وسيلة قوية لكل مسلم للرد على أولئك المشككين، وأن ديننا الإسلامى هو دين الرحمة والتعاطف والتسامح".

وفى ختام كلمته، قدم محافظ الفيوم الشكر لمسؤولى البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير، لمساندة الدولة فى تطوير المنشآت الخدمية والتنموية، فضلاً عن مساعدة الأسر الأولى بالرعاية من خلال المبادرات الجادة كمبادرة حياة كريمة، مؤكداً أن النجاح حليف التعاون البناء والمشاركة الإيجابية.

وعلى هامش الافتتاح سلم محافظ الفيوم 50 عقد مشروعات للأسر المستحقة والأولى بالرعاية.