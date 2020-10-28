كنائس الإسكندرية تعيد حضور القداسات بالحجز المسبق

وأفادت كنائس الإسكندرية بأنه بدأ من الأحد المقبل، الأول من نوفمبر، يلتزم بوجود شخص واحد فقط على كل دكة، ومراعاة السعة الاستيعابية لكل كنيسة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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