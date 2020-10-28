الحكومة تبحث الضمان الاجتماعى وتطوير الصحة والتعليم

ووفق بيان رسمى، يناقش مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بعض مشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، التى تستهدف الى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات.
كما يتابع المجلس ما تم بشأن الاجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى، وملفات تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
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