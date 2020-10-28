والده استشهد في حادث إرهابي.. وزير النقل يوافق على تعيين ابن عامل بالسكة الحديد

تقدم عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، بمذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير يطلب فيها تعيين محمد حسن فتحي، نجل المرحوم حسن فتحي حسن عمارة، كهربائي ديزل طنطا، والذي استشهد في حادث إرهابي استهدف قطار منوف عام 2014.
وقد وافق الوزير على تعيينه تكريما لروح والده الشهيد، وفقًا لبيان النقابة.
كانت وزارة النقل قامت سابقا في حينها بتكريم العامل الشهيد حسن فتحي حسن وصرف كل مستحقاته، وكذلك الإعانات والمنح اللازمة له بمعرفة الوزير السابق هاني ضاحي، الذي انتقل لمقر إقامة الشهيد وقدم واجب العزاء لأسرته بنفسه.
وتقدمت النقابة العامة بجزيل الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستجابته وتلبية طلب النقابة العامة وتعيين ابن الشهيد.
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