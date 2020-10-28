أسامة هيكل مشيدا بكلمة الرئيس: أول رد من حاكم عربي على الإساءة للرسول

أشاد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
ووصف هيكل كلمة الرئيس بأنها أول رد من حاكم عربي مسلم على الإساءة التي حدثت مؤخرا للرسول الكريم ، وقال إنها عبرت عن سماحة الإسلام وأخلاق الرسول التى يجب أن يتحلى بها كل مسلم ، وإنها لم تحمل انفعالا أو تشنجا أو إساءة.
وطالب الوزير بضرورة مناقشة هذا الخطاب باعتباره اتجاها إعلاميا رسميا للدولة المصرية فى مناقشة الأمور الدينية . فالإسلام بعيد كل البعد عن التطرف والمغالاة.
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