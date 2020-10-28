عضو مجلس الأطباء: صرف إعانات كورونا من اتحاد المهن قرار وطني

قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه لا يعتقد وقوع اتحاد المهن الطبية في أزمة بسبب صرف إعانات فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور كريم مصباح أن عدد الإعلانات التي تم صرفها من الاتحاد منذ إقرارها فى أبريل 2020، وحتى أكتوبر الجارى، بلغ نحو 6 آلاف و66 حالة، بإجمالى مبالغ 124 مليونا و50 ألف جنيه، موزعين على 5975 حالة إصابة، بقيمة 119 مليونا و500 ألف جنيه، و91 حالة وفاة، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.

وأكد مصباح، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن ما فعله اتحاد المهن الطبية، كان هدفه دعم الأطباء في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة كان من الأفضل عمل مثلهم.

وأوضح عضو المجلس، أن الطبيب يعمل اليوم بيومه، فإصابة تمثل خطرا بوقف حاله أسبوعين على الأقل، مؤكدا أنه كان لابد من دعمهم.

وأفاد مصباح بأن ما فعله اتحاد المهن قرار وطني بكل المقاييس، لافتا إلى أن المجموعة الجديدة لا تريد أن تتحمل مسئولية القرار.

وأثار قرار مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، الجدل بين أوساط الأطقم الطبية، خاصة أنه يأتي في فترة حرجة تتعلق بحاجة الأسر للمصروفات.

وفوجئ مجلس الاتحاد بالصرف دون تحديد دراسة جدوى للمصروفات الخاصة بأسر الشهداء، ما تطلب وقف ذلك لحين الانتهاء من دراسة الجدوى.

وسيتم إعادة النظر في الأمر بشكل عام، وتحديد دراسة جدوى بناءً على ميزانية الاتحاد في ضوء العديد من المستجدات الراهنة في ظل تحركات الاتحاد لتحقيق آمال وطموحات جميع الأطقم الطبية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبلغ عدد الإعانات التى تم صرفها من الاتحاد منذ إقرارها فى أبريل 2020، وحتى أكتوبر الجارى، نحو 6 آلاف و66 حالة، بإجمالى مبالغ 124 مليونا و50 ألف جنيه، موزعين على 5975 حالة إصابة، بقيمة 119 مليونا و500 ألف جنيه، و91 حالة وفاة، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.