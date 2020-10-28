برعاية حياة كريمة وصناع الخير.. 59 جراحة عيون لأهالى جزيرة شندويل بسوهاج

اختتمت مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، المرحلة الثانية من خدمات مبادرة "رد الجميل"، لتقديم الدعم و الكشف على عيون أهالى جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، تحت رعاية طارق الفقى محافظ سوهاج، وبمتابعة الدكتور أحمد القاضى نائب المحافظ.





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