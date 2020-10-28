النشرة المرورية : كثافات فى مطلع محور صفط وشارع الدقى ودائرى البساتين

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات السير للحركة المرورية، مع بداية الذروة المسائية، اليوم الأربعاء، تتجاوز من 65 إلى 70% بجميع المحافظات، خاصة فى ظل العطلة الرسمية غدا الخميس، بمناسبة المولد النبوى الشريف، والذى يكون له طابع خاص فى الحركة المرورية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، على الراديو 9090، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من منزل كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية، وكذلك أحجام متفرقة فى منطقة أبو قير عند ميدان كفر عبده.

وتابع أنه فى محافظة الغربية تنحصر الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، وفى محافظة الإسماعيلية تشهد بعض الكثافات فى منطقة الثلاثينى، كما تنحصر الأحجام بمحافظة بورسعيد فى الكثافات بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأضاف صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال لسحب وتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وأشار صابر إلى ظهور بعض الكثافات المرورية أعلى بعض مناطق الدائرى بالبساتين، داعيا المتجه لمناطق المعادى إلى سلوك اتجاه نفق كارفور، ثم منطقة المعراج، واستكمال الطريق بعدها إلى الأتوستراد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: ستقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة الجيزة، وبالتحديد فى مطلع محور صفط فى القادم من جامعة القاهرة ومتجه للطريق الدائرى، مشيرا إلى أنه يفضل سلوك محور أحمد عرابى بديلا.

وبين صابر: شارع الدقى تقابلنا به بعض الأحجام فى القادم من البطل أحمد عبد العزيز والمتجه لجامعة القاهرة، حيث يفضل سلوك شارع السودان لتجنب هذه الأحجام.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة فى التنقل بين القاهرة والجيزة.