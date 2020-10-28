مصدر كنسى: مناقشة القضايا العاجلة عبر زووم.. وتأجيل رسامات أساقفة جدد

قال مصدر كنسى، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر مناقشة بعض القضايا المهمة بين قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة المجمع المقدس عبر تقنية زووم، مع تأجيل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا على المنيا، ورسامة أساقفة جدد لأبوقرقاص وأمريكا، ودير الأنبا بيشوى بوادى النطرون إلى موعد لم يحدد بعد.





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