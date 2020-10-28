عاجل .. الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية واحة سيوة

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعى الرى والزراعة والجهات المعنية الأخرى لعدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.
واطلع الرئيس على جهود إنشاء البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية، خاصة تنمية واحة سيوة بالصحراء الغربية، حيث وجه الرئيس بأن تتم عملية تنمية واحة سيوة فى إطار جذرى شامل يحافظ على طابعها التراثى المميز، ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه، لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحى فريد.
كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، لتوفير مصادر مياه الرى لمناطق الأراضى الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطيء شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد.
كما وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع، والإسراع فى استكمال كافة الدراسات الإنشائية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، وبالعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة، خاصة الحى الدبلوماسى بالعاصمة والمخطط أن يضم مقار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.
وقد وجه الرئيس بأن يشمل الحى كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى، وبالتكامل مع أحياء العاصمة الأدارية الأخرى.
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