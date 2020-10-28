قنصل اليونان بالإسكندرية يحتفل بالذكرى الكبرى لصيحة «لا» فى كنيسة البشارة

احتفل القنصل العام لليونان بالإسكندرية Athanasios Kotsionis، اليوم، فى كنيسة بشارة العذراء مريم، بالذكرى العظيمة لصيحة "لا" التى أطلقت فى اليونان ضد النازيين (الألمان) والفاشيين (الإيطاليين) (1940-1944).





ترأس صلاة الذكصولوجيا صاحب الغبطة ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وحضر الصلاة المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركى بالإسكندرية، وأسقف دمياتوس السيد جرمانوس رئيس دير القديس سابا البطريركى بالإسكندرية، وكهنة الإسكندرية.

القى القنصل العام لليونان بالإسكندرية كلمة، جاء فيها:

"نحتفل بيوم 28 أكتوبر 1940، لأن فيه كل اليونانيين أصبحوا قبضة واحدة، نحن نُتحِد قوتنا، ونكثف النضال للدفاع عن حقوقنا الوطنية ببوصلة النضال، والتضامن الوطنى الذى يميزنا، نحن نؤمن بالله وبالمثل العليا للأمة".

حضر عن الجالية اليونانية بالإسكندرية رئيسة جماعة الأخوية القبرصية فى مصر مارو فورموزى، ورئيس نادى البحرية اليونانية، ورئيس الجمعية اليونانية، ورئيس غرفة التجارة اليونانية بالإسكندرية فيروناس فافيديس.

بعد الصلاة وضع Athanasios Kotsionis، إكليلًا تحت اللوحة التى على جدار الكنيسة الخارجى المكتوب عليها أسماء الشهداء اليونانيين فى الحرب العالمية الثانية، ثم توجه إلى المقابر اليونانية فى منطقة الشاطبى وهناك وضع أيضًا إكليلًا على المقبرة التى فيها رفات هؤلاء الشهداء.