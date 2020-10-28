النائب عمرو فهمى: حديث السيسى باحتفالية المولد النبوى جاء شاملا وكاملا

هنأ النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والحكومة والشعب المصرى أجمع، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصر والمسلمين جميعا بالخير والبركات.





وأشاد فهمى، فى بيان صحفى، اليوم، بتأكيد الرئيس السيسى خلال احتفالية المولد النبوى، على أن قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين، ستظل من أولويات المرحلة الراهنة فى مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معانى النصوص ويخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها، مما يتطلب الاستمرار فى المهمة والمسؤولية الثقيلة التى يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب، وليدرك العالم أجمع سماحة الدين الإسلامى العظيم الذى يتأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمى بين الناس جميعاً.

وأكد فهمى، أن حديث الرئيس جاء شاملا وكاملا ويعد دعوة للسلام والتعايش السمح على الصعيد العالمى، واحترام وتقدير مكانة رموز جميع الديانات السماوية، مؤكدا على موقف الرئيس الرافض لأى أعمال عنف أو إرهاب تصدر من أى طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة، مشيرًا إلى أنه علينا الاقتداء بتعاليم الله فى السلام مع الآخر والتعايش السلمى دون التغوُّل على حق أحد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المؤسسات الدينية فى مصر، تلعب دورًا محوريًّا فى مواجهة المفاهيم الخاطئة، وكذلك العمل على نشر صحيح الدين، بعيدًا عن أى تزايد أو تفريط، قائلًا: "علينا الاستمرار فى العمل من أجل استكمال تصحيح الخطاب الدينى لمواجهة كل أشكال التطرف والأفكار الهدامة".

وشدد النائب، على أهمية نشر الوعى السليم والفهم الصحيح لسيرة الرسول الكريم وتعاليم الدين الإسلامى السمحة، على مستوى العالم كله، مشيدا بإعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إطلاق منصة عالمية للتعريف بتعاليم الإسلام السمحة وسيرة الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم".