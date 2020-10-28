قيمتها مليار ونصف.. الداخلية تحبط واقعة تهرب مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية من الجمارك (صور)

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نجحت وزارة الداخلية فى إحباط واقعة تهرب من الجمارك بإجمالى غرامات ورسوم مستحقة قرابة مليار ونصف المليار جنيه ، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته إحدى السيدات باستيراد 213 رسالة مشمولها مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، حيث تم الإفراج عن كافة الرسائل بسجل صناعى مصطنع وغير حقيقى منسوب صدوره إلى إحدى الجهات ، وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وقيام صاحب الشأن بالتقدم لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع مزورة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه باستيراد 213 رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة السجل الصناعى المزورة بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية.
قدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة بإجمالى مبلغ (1,488,385,084) مليار وأربعمائة ثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة خمسة وثمانين ألف وأربعة وثمانون جنيهاً مصرياً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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