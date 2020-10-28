السيسي يتابع مشروعات تنمية "سيوة" وحماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا وبورسعيد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الأخرى لعدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية.

وقد اطلع الرئيس على جهود إنشاء البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحة سيوة بالصحراء الغربية حيث وجه الرئيس بان تتم عملية تنمية واحة سيوة في اطار جذري شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز و يطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحي فريد.

كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الأراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطيء شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد، حيث وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والاسراع في استكمال كافة الدراسات الانشائية وفق اعلي المعايير البيئية والهندسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، وبالعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة، خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط أن يضم مقار السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وقد وجه الرئيس بان يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والانشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق اعلي مستوي، وبالتكامل مع احياء العاصمة الادارية الأخرى.