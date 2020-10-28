القومي للطفولة والأمومة: والدا الطفل "أنس" قتلاه عمدًا

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على وفاة الطفل "أنس" الذي تركه أبواه عدة أيام دون طعام حتى توفي.

وقال عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، إن الطفل الرضيع لم يتوف من الإهمال إنما قُتل عمدًا من الابوين وهذا وفقًا لإجراء النيابة العامة التي حبست الابوين ووجهت لهما تهمة القتل العمد وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

وتابع أن الجريمة مشتركة بين الأم والأب نتيجة الخلافات الأسرية، حيث غادرت الأم المنزل تاركة الطفل الصغير واصطحبت فقط الشقيق الأكبر وتركت الأصغر في رعاية والده بينما شاركها الأب في الجريمة وترك الأبن بمفرده ظنًا منه أن والدته ستعود لأخذه ورعايته فلقي الطفل حتفه بسبب نقص المياه والغذاء.

كشف عثمان أن القومي للأمومة والطفولة لولا حرصه على الابن الأكبر ما كان سلم لأي من أفراد أسرته لكن توجيهات الدكتورة سحر السنباطي أن يتم تسليمه لأحد أفراد العائلة خاصة أن اللجوء لدور الرعاية هو الملاذ الأخير.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".