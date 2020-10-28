وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قد تسلم درعا من وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، الشيخ نصر الدين مفرح، تقديرا لمشاركته الثرية فى مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".
وقال وزير الأوقاف السودانى، خلال إهداء الدكتور مختار جمعة، الدرع، قبيل مغادرته الخرطوم، إن مشاركة وزير الأوقاف فى المؤتمر أثرت النقاشات فيه، باعتباره أحد العلماء المُجددين فى العالم العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يذاع غدا.. برومو حوار وزير الأوقاف مع قناة سودانية 24 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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