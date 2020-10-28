يذاع غدا.. برومو حوار وزير الأوقاف مع قناة سودانية 24

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قد تسلم درعا من وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، الشيخ نصر الدين مفرح، تقديرا لمشاركته الثرية فى مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".

وقال وزير الأوقاف السودانى، خلال إهداء الدكتور مختار جمعة، الدرع، قبيل مغادرته الخرطوم، إن مشاركة وزير الأوقاف فى المؤتمر أثرت النقاشات فيه، باعتباره أحد العلماء المُجددين فى العالم العربى.