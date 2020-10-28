التعليم : مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، ضوابط تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، بشأن سداد المصروفات الدراسية، فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفى ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستورى الأصيل فى التعليم.





وقرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، مد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسى الماضى 2019 /2020 إلى موعد غايته 15/ 11/ 2020.

وأشار الوزير فى بيان اليوم، إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فى هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولى الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

جاء ذلك ضمن قرارات تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، والتى تأتى حرصًا من الوزارة على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفى ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستورى الأصيل فى التعليم.

كما قرر الوزير مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسى الحالى 2020 /2021 إلى موعد غايته 30/ 11/ 2020.

وبين شوقى أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولى الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية، حفاظًا على حقهم فى التعليم مع التزام ولى الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

وأوضح الوزير أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة، وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولى الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

كما شدد على ضرورة التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء "الفعلى – القولى" تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق، دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب، مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه فى التعليم.

وأكد الدكتور طارق شوقى، أنه على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفى حالة التراخى أو التأخر فى التنفيذ، يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.