التعليم العالى تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بمصر

1.قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية فى مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، ويشتمل الفرع على البرامج الآتية: برنامج ريادة الأعمال. برنامج هندسة التصميم المستدامة. برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب. الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ببدء الدراسة بها بتاريخ 13/1/2019. 2.قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية، ويشتمل الفرع على البرامج الآتية: الإعلام الرقمى. التصميم الجرافيكى. العمارة الداخلية والتصميم. الهندسة الميكانيكية. الهندسة الكهربية والالكترونية. علوم الحاسب. الهندسة المدنية. الحوسبة. القرصنة الأخلاقية والأمن السيبرانى. الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ببدء الدراسة بها بتاريخ 21/9/2019. 3.قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية، ويتكون الفرع من الكليات الآتية: أولا: كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية: 1.برنامج العلوم الصيدلية. 2.برنامج الصيدلة (Pharm M). ثانياً: كلية هيرتفورد شاير لإدارة الأعمال وتشتمل على البرامج الآتية: 1.برنامج المحاسبة والتمويل. 2.برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات للأعمال. 3.برنامج إدارة الأعمال. 4.برنامج التسويق باستخدام التواصل الرقمى. ثالثاً: كلية الهندسة وعلوم الحاسب وتشتمل على البرامج الآتية: 1.برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى. 2.برنامج الهندسة المدنية. 3.برنامج الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس. رابعاً: كلية العلوم الإنسانية وتشتمل على برنامج الأعلام. خامساً: كلية الصحة والعمل الاجتماعى وتشتمل على برنامج العلاج الطبيعى. سادساً: كلية الفنون الابتكارية وتشتمل على البرامج الآتية: 1.برنامج التصميم الرقمى. 2.برنامج العمارة الداخلية والتصميم. كما طالب محمد الطيب، الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع لوزارة التعليم العالى للتعرف على قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر، من خلال المنصات الرسمية الإلكترونية للوزارة.

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