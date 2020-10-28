فيديو وصور.. محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم بسنورس بعد تطويرها

حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، والدكتور على فتحى عبد الرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم عددا من الفصول الدراسية، وقاعات الحضانة، ومعملى العلوم والحاسب الآلى، ومعرض المشغولات اليدوية، وناقش التلاميذ حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب الآلى فى العملية التعليمية.

وشدد الأنصارى على أهمية استغلال أعمال التطوير بالمدرسة التى وفرت البيئة المناسبة، للارتقاء بالمستوى الدراسى للتلاميذ.

كما التقى محافظ الفيوم بعددٍ من أهالى القرية، واستمع لمطالبهم وشكواهم، ووجه ببحث أفضل الحلول لتلك المطالب وهذه المشكلات.

يذكر أن مدرسة عبد السلام كريم على مساحة 18 قيراطا، وتضم الملاعب والساحات الخضراء والحديقة، والمبنى المدرسى يضم 17 فصلاً دراسياً ومعاملاً للعلوم وآخر للحاسب الآلى، والمكاتب الإدارية وحجرتى المجال الزراعى والصناعى، وقاعة ألعاب الأطفال، وتستهدف تعليم 1447 طالبا وطالبةً، بمراحل الحضانة والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.