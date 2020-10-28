صور.. سفير اليابان بالقاهرة يفتتح مدرسة ابتدائية بالسيدة زينب بعد تطويرها

وتم تنفيذ مشروع تطوير المدرسة، فى إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسى.

كما حضر حفل الافتتاح أيضًا كل من فردوس أحمد، رئيسة مجلس إدارة مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وياسر أنس مدير عام الإدارة التعليمية بالسيدة زينب، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور سمير الفقى نائب وزيرة التضامن الاجتماعى.

وبلغت قيمة المنحة المقدمة 172,228 دولارا أمريكيا، حيث قدمت الحكومة اليابانية هذه المنحة لمركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، بهدف تنفيذ هذا المشروع، من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة فى مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية، من خلال ترميم مبانى ومرافق المدرسة مع تقديم برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين بالمدرسة.

يذكر أنه لا يوجد سوى مدرستين ابتدائيتين فقط بمنطقة السيدة زينب فى القاهرة، بما فى ذلك مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية.

وأحدث هذا المشروع اختلافات فارقة فى البيئة التعليمية المحيطة بكل من الطلاب والمعلمين، فمن خلال هذا المشروع تم تجديد مبانى المدرسة بما فى ذلك الفصول الدراسية، والتى تم تجهيزها بالأدوات التعليمية اللازمة لإتاحة تعليم عالى الجودة، حتى يتمتع الأطفال ببيئة آمنة ومتطورة للدراسة.

وخلال الحفل، أعربت فردوس أحمد، عن تقديرهم البالغ لالتزام اليابان بدعم الإصلاحات التعليمية فى مصر.

كما أبدى الحضور امتنانهم لمساعدة ودعم اليابان لهذا المشروع على وجه التحديد.

ومن جانبه، تذكر السفير نوكى زيارته لهذه المدرسة فى مارس عام 2019، حيث أدرك حينها الضرورة الملحة لتحسين المبانى والمواد التعليمية المتدهورة.

كما أعرب السفير عن سعادته لرؤية المدرسة بعد تجديدها، وهى توفر بيئة تعليمية أفضل وأكثر أمانًا وبشكلٍ ملحوظ.

وشدد السفير على أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر، مجددًا عزمه على مواصلة دعم قطاع التعليم، كما أكد على الدور المحورى للمجتمع المدنى فى التنمية التعليمية فى مصر.

يذكر أنه تم تقديم هذه المنحة فى إطار برنامج المساعدات الحكومة اليابانية "برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسى"، والذى يقدم الدعم المالى المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية، فى مجالات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهنى وتمكين المرأة.

وبموجب هذا البرنامج، قدمت اليابان دعما لـ 171 مشروعا فى مصر، بداية من عام 1994 وحتى الآن بإجمالى أكثر من 9 ملايين دولار أمريكى.