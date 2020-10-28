وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات الموقع الالكترونى للمتحف الكبير

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا بالدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير والمهندسة يمنى إسماعيل معاون الوزير، لمتابعة أعمال مشروع المتحف وممثلى الشركة المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالموقع الالكترونى للمتحف.





ووفقا لبيان صحفى للوزارة، تم استعراض خلال الاجتماع، تصميم الموقع الالكترونى للمتحف، والمحتوى العلمى للقطع الأثرية، وكذلك آخر مستجدات أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT)، والزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفى، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف. ووجه وزير السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير.

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