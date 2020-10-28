السيسى يتبادل التهانى مع رؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوى الشريف

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.





وأعرب رئيس الجمهورية - فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين- عن أصدق تهانيه القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والتى تدعو إلى استحضار القيم والمبادئ السامية التى جاء بها رسولنا الكريم وتحثنا على نهج الوسطية والاعتدال لكى تشكل حصنًا منيعًا ضد دعوات التطرف من أجل عالم أكثر أمانًا وسلامًا لشعوب الأمة العربية والإسلامية.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى مسلمى مصر فى الخارج بمناسبة بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة، جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وخالص الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادى البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة ولأمتنا الإسلامية المزيد من السلام والتقدم والرخاء".

وتلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والازدهار.