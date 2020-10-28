الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر  

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملاً وجامعًا، حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وجدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، كأول مؤسسة حكومية مصرية وأفريقية تحوز تلك الشهادة، مثمنًا الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للارتقاء الدائم والاستمرار في هذا المستوى.

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