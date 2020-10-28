أحمد أحمد يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقى لفترة ثانية

أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن ترشحه لرئاسة الكاف، لفترة ثانية، خلال الانتخابات، التى من المقرر أن تقام خلال شهر مارس المقبل 2021.

وكتب أحمد أحمد، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:" لقد تغير كثيرًا في السنوات الأربع الماضية، أنا فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، أن يتم شكرها، وكذلك دعم كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد التفكير والتشاور، قررت أن أمثل نفسي".

أضاف قائلا:"عرف الكثير من التحسينات لمدة 4 سنوات، أنا فخور بإنجازات فريقي، أقدم شكري وامتناني لدعمكم ومساعدتكم في كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد عملية التفكير والتشاور، قررت الترشح لإعادة الانتخاب.

تغريدة احمد احمد

وكان أحمد أحمد، قد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فى مارس من عام 2017، خلفا للكاميرونى عيسى حياتو، الذى بقى فى منصبه لمدة 29 عاما.