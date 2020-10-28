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البابا تواضروس يستقبل السفير الدنماركي الجديد بالقاهرة

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة سفين أولينج سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  – في تصريح له اليوم – إن زيارة السفير الدنماركي لقداسة البابا تواضروس الثاني تأتى بهدف التعارف، بعد تعيينه الشهر الماضي سفيرًا لبلاده في مصر.

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ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية. 

يحضر العظة الأسبوعية مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والكهنة والشمامسة وعدد من شعب الكنيسة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من

ويلقى قداسة البابا تواضروس كلمة روحية حول أحد الصفات التى يجب أن يتحلى بها الإنسان، بعد أن تحدث خلال الأسبوعين الماضيين عن فضيلة "التطوع" وفضيلة "التبرع". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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