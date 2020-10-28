أهم الأخبار .. مد فترة التصالح في مخالفات البناء .. دعوة لإصدار تشريع عالمي لتجريم معاداة المسلمين .. 4 تهم تواجه أسرة الرضيع أن...

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إصدار بيان بعد قليل، للرد على قررات مركز التسوية ببطلان لائحة ناديه بشكل رسمي، مما يثبت أحقية هاني العتال وعبد الله جورج في تواجدهما بمجلس القلعة البيضاء. .. للمزيد اضغط هنا

الطيب : ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

قال الشيخ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة إلا بعدما وضعها على طريق الحق والخير والجمال

4 تهم تواجه أسرة الرضيع أنس بالقليوبية

وجهت نيابة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية لوالدى رضيع طوخ الذى توفى نتيجة الجوع الشديد حيث تركاه والداه مدة 9 أيام 4 اتهامات الأولى القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد والاتهام الثانى التسبب خطأ فى موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام والثالث تعريض طفل للخطر، والرابع تعريض طفل للخطر لم يبلغ 7 سنوات بتركه بمكان خالى من الآدميين. .. للمزيد اضغط هنا

تنتهي آخر نوفمبر.. الحكومة تعلن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء.. للمزيد اضغط هنا

حريق هائل بمخزن خردة بجوار محور صفط والحماية المدنية تتدخل