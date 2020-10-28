نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة
الطيب : ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين
قال الشيخ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة إلا بعدما وضعها على طريق الحق والخير والجمال
4 تهم تواجه أسرة الرضيع أنس بالقليوبية
تنتهي آخر نوفمبر.. الحكومة تعلن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء
حريق هائل بمخزن خردة بجوار محور صفط والحماية المدنية تتدخل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. مد فترة التصالح في مخالفات البناء .. دعوة لإصدار تشريع عالمي لتجريم معاداة المسلمين .. 4 تهم تواجه أسرة الرضيع أن... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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