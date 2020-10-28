البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن نيافة الأنبا سلوانس عرض على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

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ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

يحضر العظة الأسبوعية مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والكهنة والشمامسة وعدد من شعب الكنيسة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويلقى قداسة البابا تواضروس كلمة روحية حول أحد الصفات التى يجب أن يتحلى بها الإنسان، بعد أن تحدث خلال الأسبوعين الماضيين عن فضيلة "التطوع" وفضيلة "التبرع".