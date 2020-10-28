أقرأ أيضا ..
ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.
يحضر العظة الأسبوعية مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والكهنة والشمامسة وعدد من شعب الكنيسة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويلقى قداسة البابا تواضروس كلمة روحية حول أحد الصفات التى يجب أن يتحلى بها الإنسان، بعد أن تحدث خلال الأسبوعين الماضيين عن فضيلة "التطوع" وفضيلة "التبرع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.