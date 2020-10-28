بمنحة يابانية.. إعادة افتتاح مدرسة ابتدائية في السيدة زينب بعد تحسين البيئة التعليمية

حضر نوكي ماساكي – سفير اليابان لدى مصر– أمس الأربعاء، حفل افتتاح مشروع "تطوير مدرسة ابتدائية في السيدة زينب بمحافظة القاهرة".

وقال بيان للسفارة اليابانية بالقاهرة إنه قدتمم تنفيذ هذا المشروع في إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.

كما حضر حفل الافتتاح أيضًا كل من فردوس أحمد– رئيسة مجلس إدارة مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وياسر أنس– مدير عام الإدارة التعليمية بالسيدة زينب، والمهندسة جيهان عبد النعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور سمير الفقي نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.

وبلغت قيمة المنحة المقدمة 172,228 دولارًا أمريكيًا، حيث قدمت الحكومة اليابانية هذه المنحة لمركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان بهدف تنفيذ هذا المشروع من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة في مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية، وذلك من خلال ترميم مباني ومرافق المدرسة مع تقديم برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين بالمدرسة.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد سوى مدرستين ابتدائيتين فقط بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، بما في ذلك مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية. هذا وقد أحدث هذا المشروع اختلافات فارقة في البيئة التعليمية المحيطة بكلًا من الطلاب والمعلمين، فمن خلال هذا المشروع تم تجديد مباني المدرسة بما في ذلك الفصول الدراسية والتي تم تجهيزها بالأدوات التعليمية اللازمة لإتاحة تعليم عالي الجودة. والأن وبعد تطوير المدرسة– يتمتع الأطفال ببيئة آمنة ومتطورة للدراسة.

وخلال الحفل، أعربت السيدة فردوس أحمد، جنبًا إلى جنب مع المتحدثين الآخرين، عن تقديرهم البالغ لالتزام اليابان بدعم الإصلاحات التعليمية في مصر، كما أبدوا امتنانهم لمساعدة ودعم اليابان لهذا المشروع على وجه التحديد. ومن جانبه، تذكر السفير نوكي زيارته لهذه المدرسة في مارس عام 2019، حيث أدرك حينها الضرورة الملحة لتحسين المباني والمواد التعليمية المتدهورة، كما أعرب عن سعادته لرؤية المدرسة بعد تجديدها وهي توفر بيئة تعليمية أفضل وأكثر أمانًا وبشكلٍ ملحوظ. وشدد السفير على أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر، وجدد عزمه على مواصلة دعم قطاع التعليم. كما أكد على الدور المحوري للمجتمع المدني في التنمية التعليمية في مصر.

وتم تقديم هذه المنحة في إطار برنامج المساعدات الحكومة اليابانية، "برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي" والذي يقدم الدعم المالي المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح بما في ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة. وبموجب هذا البرنامج، قامت اليابان بدعم ۱٧۱ مشروعًا في مصر بدايةً من عام 1994 وحتى الآن بإجمالي أكثر من ٩ مليون دولار أمريكي.