انت الان تتابع تفاصيل خبر “شاهد بالصور” طلاب مسيحيون ومسلمون يرسمون إلا رسول الله بأجسادهم في مدرسة بالإسكندرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام العشرات من الطلاب المسلمين والمسيحيين برسم عبارة إلا رسول الله بأجسادهم، وذلك في ملعب أحد المدارس بمحافظة الإسكندرية، وذلك في مشهد تنظيمي رائع، حيث قام العشرات من الطلاب بالإصطفاف بشكل منظم، وذلك على خلفية الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا.

طلاب مسيحيون ومسلمون يرسمون إلا رسول الله بأجسادهم

وشهدت الواقعة رد فعل إيجابي من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وأثنوا على وعي هؤلاء الطلاب، وقدموا الشكر والتقدير لهم ولإدارة المدرسة على هذا الموقف وحسن تنظيمهم، وطافت هذه الصور مواقع التواصل، وسط دعوات بتسديد خطى هؤلاء التلاميذ.

وقام العديد من المسلمين حول العالم بتغيير صورة البوفايل الخاص بهم بعبارة “إلا رسول الله”، وذلك منذ واقعة قيام الرئيس الفرنسي بالإساءة إلى الإسلام وسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وعجت مواقع التواصل بغضب شديد واحتجاجات على تصريحات ماكرون وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام.

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كما قام المسلمون حول العالم بمقاطعة المنتجات الفرنسية، والتي تعد سلاحاً قوياً بيد الشعوب، وهو ما جعل فرنسا تتراجع بالفعل وتطالب دول العالم الإسلامي بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقالت الخارجية في بيانها اليوم السبت، أن المسلمين في فرنسا هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفرنسي، وتاريخ البلاد، مؤكدةً أن فرنسا تحارب الفكر المتطرف بمشاركة المسلمين في فرنسا، ودعت إلى عدم مقاطعة منتجاتها.