انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التعليم يرد على إمكانية إلغاء الدراسة هذا العام حال انتشار كورونا ويُنهي الحديث في هذا الأمر بعبارة واحدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رد اليوم الدكتور طارق شوقي رداً حاسماً على إمكانية إلغاء الدراسة هذا العام، حال انتشار وعودة فيروس كورونا مرة أخرى، وأشار شوقي إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات حول عودة الدراسة في ظل انتشار كورونا، وهناك سيناريوهات تخص الفصل حال ظهور حالات، وكذلك إجراءات تخص المدرسة وإجراءات أخرى تخص على مستوى المحافظة.

القول الفصل في إمكانية إلغاء الدراسة هذا العام حال انتشار كورونا

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة “أون إي” الفضائية، قال شوقي أن هناك شائعات كثيرة تخص العملية التعليمية، مضيفاً أننانعيش في وباء والتعليم هو جزء من المجتمع، مشيراً إلى وجود 25 مليون مدرس وطالب في العملية التعليمية، أي ربع سكان مصر، ومن الممكن أن يكون ربع الإصابات الموجودة

في مصر بالمنظومة التعليمة.

وأضاف شوقي رداً على إمكانية إلغاء الدرسة “ستكتمل العملية التعليمية بأي شكل من الأشكال” مؤكداً وجود بدائل حال جلوس الطالب في المنزل، وأشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في المدار تعد على أصابع اليد الواحد.

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وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إلى وجود حملات تشكيكية كثيرة على قدرة الدولة في استمرار الدراسة في ظل انتشار الفيروس، مؤكداً أن العام الدراسي سيكتمل بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة أعدت سيناريوهات كثيرة للتعامل مع كل حدث وقت حدوثه.