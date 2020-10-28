إسلام الغزولى : الإساءة للرموز الدينية مرفوض.. وموقف الدولة المصرية مشرف

أشاد إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، بالموقف المصرى أثناء الاحتفال الذى شهده الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، من الرد على الإساءة للرسول الكريم، من خلال التأكيد على أن مكانة النبى لا يستطيع أن يمسها أحد بقول أو فعل.





وأضاف الغزولى، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الإساءة للرموز الدينية جميعها مرفوضة، وتكرارها يؤكد الحاجة الماسة على لاستصدار تشريع دولى يجرم الإساءة للأديان، ويضع عقوبات رادعة ضد إهانة الرموز الدينية جميعها، قائلا : " موقف الدولة المصرية من رفض الإساءة للنبى محمد والرموز الدينية مشرف ويؤكد حاجتنا لتشريع رادع على مستوى العالم". وأكد الغزولى، على أن وجود التشريع الرادع من شأنه أن يواجه محاولات البعض للاستغلال السيئ لحرية الرأى والتعبير من أجل تحقيق حالة زائفة من الرواج والانتشار والارتزاق المادى من خلال التطاول على الأديان وإهانة المقدسات والرموز الدينية، وهذا الأمر لابد أن يتوقف فورا بطبيعة الحال. وأختتم، حديثه بالتأكيد على أن الموقف الرسمى تجاه هذه الظواهر دائما ما يكون حاسم خاصة وأن مثل تلك التصرفات يستغلها البعض لتبرير الأعمال الإرهابية ويتخذ منها سندا له فى التأثير على الشباب خاصة لتنفيذ أفكاره الهدامة ونشر المفاهيم الخاطئة، ومن ثم فإن المطلوب العمل على ايجاد تشريعات دولية بعيدا عن أى تزيد أو تفريط.

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