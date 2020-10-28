- 1/2
- 2/2
وتناول الاجتماع، وفقا لبيان صحفى لوزارة العدل، دراسة استصدار تشريع يهدف لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، يتم بموجبه توحيد تعامل المتقدم لتلك الإجراءات مع جهة واحدة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، والتى من جانبها تتعامل مع الجهات المعنية القائمة على استصدار تلك التراخيص.
ووجه وزير السياحة، الشكر لوزير العدل على جهوده، بدعم وزارة السياحة والآثار فى استصدار العديد من التشريعات سواء أثناء توليه حقيبة وزارة شؤون المجالس النيابية أو وزارة العدل، ومن ضمن هذه التشريعات قانون هيئة المتحف المصرى الكبير، وقانون هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وقانون تجريم بيع الآثار المصرية بالخارج.
وكذا دعم الوزارة فى مشروع قانون صندوق السياحة والآثار المعروض على مجلس النواب، وإعداد مشروع قانون بوابة العمرة المصرية المعروض على مجلس الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا العدل والسياحة يبحثان تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.