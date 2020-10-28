صور .. صحة الشرقية : ضبط 5 أطنان أغذية فى حملة على مصانع العاشر من رمضان

شنت مديرية الصحة بالشرقية، بقيادة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة موسعة للمرور على مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.





ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة، وخاصة مع حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، بجانب متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالمناطق الصناعية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

تبين وجود مصنع للصناعات الغذائية، مستوفى للاشتراطات الصحية، وتم سحب 5 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المصنع والعاملين على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بالمصنع، بجانب وصول منتج غذائى آمن للحفاظ على صحة المواطنين.

كما تفقد وكيل الوزارة مصنع آخر للطحينة، وتبين وجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية به، مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمصنع، مما يضر بصحة وسلامة العاملين والمواطنين.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم ضبط 3.8 طن طحينة لتعبئتها فى عبوات سبق استعمالها، كما تم إعدام 950 كجم طحينة وهوالك إنتاج، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 2 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير 9 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بتحرى الدقة فى اختيار المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الحالية، لحين الخروج بسلام من جائحة فيروس كورونا.

وأكد مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية وغيرها من المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.